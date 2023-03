Atp 500 Acapulco 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali venerdì 3 marzo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di oggi, venerdì 3 marzo al torneo Atp 500 di Acapulco. Sono in programma le due semifinali del tabellone di singolare, entrambe programmate per la notte italiana: si inizia alle 03:00 con il derby tutto statunitense tra Taylor Fritz e Tommy Paul, mentre a seguire sarà il turno di Holger Rune, che scenderà in campo contro Alex De Minaur. Di seguito l’ordine di gioco completo.

IL PROGRAMMA

Ore 03:00 – (7) Paul vs (3) Fritz

a seguire – (8) De Minaur vs (4) Rune