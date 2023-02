Atp Acapulco 2023, Alcaraz annuncia il forfait: “Ho uno stiramento e dovrò star fuori alcuni giorni”

Carlos Alcaraz non prenderà parte all’Atp 500 di Acapulco 2023. Infortunatosi nella recente finale di Rio de Janeiro, lo spagnolo ha provato fino all’ultimo a giocare in Messico, ma alla fine si è dovuto arrendere. A comunicare il forfait è stato lui stesso, spiegando sui social: “Purtroppo non potrò giocare il torneo. Ho uno stiramento di grado 1 al tendine del ginocchio destro che mi terrà fuori per diversi giorni“. Accreditato della prima testa di serie e chiamato a esordire contro lo statunitense McDonald, Alcaraz verrà sostituito da un lucky loser. Proprio all’ultimo minuto è arrivato anche il forfait di Cameron Norrie, reduce dal titolo vinto a Rio proprio contro Alcaraz e potenziale avversario di secondo turno di Matteo Berrettini.