Atp 500 Pechino, per Sinner c’è l’ostacolo Nishioka: in palio un posto nei quarti di finale

Non è stata una prestazione esaltante, bensì ricca di difficoltà e forse anche di qualche dubbio sulle proprie qualità. Alla fine, ce l’ha fatta però Jannik Sinner a superare indenne il primo turno del China Open, torneo ATP 500 che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino, nel quale era opposto a Daniel Evans. Dopo 2 ore e 50 minuti di battaglia l’altoatesino ha firmato il successo al debutto nella rassegna cinese, dove è accreditato come testa di serie numero 6, con il punteggio finale di 6-4 6-7(2) 6-3 dopo un brutto passaggio a vuoto nel secondo set, quando avanti 5-4 serviva per il match, che poteva costargli carissimo. Ma si sa, quello che conta è vincere. E per Sinner era fondamentale tornare a farlo dopo la deludente sconfitta subita agli ottavi di finale degli US Open per mano di Alexander Zverev.

I problemi muscolari avvertiti alla coscia sinistra nel match contro Evans non sembrerebbero essere preoccupanti e la speranza è che le condizioni e la fiducia dell’altoatesino migliorino partita dopo partita. Ora la strada del numero 1 d’Italia si incrocerà con quella di Yoshihito Nishioka, capace all’esordio di rimontare Juncheng Shang per 5-7 7-5 6-1. Il giapponese, che in territorio asiatico riesce sempre ad esprimersi al meglio, non sarà un cliente facile. Basti pensare che per l’attuale numero 38 del mondo, ma già capace di spingersi sino al numero 24 ATP nel giugno di quest’anno, gli unici due titoli conquistati a livello di circuito maggiore sono arrivati a Shenzhen nel 2018 e Seoul nel 2022. È inoltre reduce dalla grande settimana di Zhuhai dove si è arreso solamente nella finale con Karen Khachanov. Quella del 2023 è finora la miglior stagione della carriera di Nishioka, che quest’anno non solo ha conquistato il suo best ranking, ma ha anche raggiunto due ottavi di finale Slam agli Australian Open e al Roland Garros.

L’obiettivo per Sinner è invece quello di raggiungere il dodicesimo quarto di finale della sua stagione. Slam a parte, solamente agli Internazionali BNL d’Italia, dove è uscito sconfitto agli ottavi di finale per mano di Francisco Cerundolo, e al Western & Southern Open di Cincinnati, dove dopo aver conquistato a Toronto il suo primo titolo Masters 1000 si è arreso all’esordio a Dusan Lajovic, l’azzurro si è fermato prima dei quarti di finale nei tornei disputati nel 2023. Il nipponico va invece a caccia del secondo quarto di finale della sua stagione dopo quello raggiunto una settimana fa proprio a Zhuhai. Sinner e Nishioka si sono affrontati una sola volta in carriera. Si tratta del precedente disputatosi quest’anno sulla terra rossa al Barcelona Open Banc Sabadell, dove l’altoatesino si impose per 6-1 4-6 6-3 al termine di una partita davvero complicata che lo costrinse poi a ritirarsi dal quarto di finale contro Lorenzo Musetti. La sfida è in programma come terzo match sul Campo Lotus a partire dalle 5.00 del mattino italiano.