Rugby, Mondiali 2023: Fiji piegano la Georgia, ok Argentina e Scozia

Prosegue il Mondiale di rugby in Francia. Vittorie agevoli per Argentina e Scozia contro Cile e Romania. La squadra di Cheika vince 59-5 contro quella di Lemoine grazie alle mete di Sanchez, Gonzalez e Creeby nel primo tempo, con tutte le trasformazioni effettuate. Nella seconda frazione meta per Bogado, Gonzalez, Isro, Ruiz e Carreras, sempre senza errori nelle trasformazioni, per i 59 punti. Arrivano anche i 5 punti del Cile con la meta di Dussaillant. Argentina che sale a 9 punti a pari merito con il Giappone a -5 dall’Inghilterra. Cile fermo a 0 dopo quattro partite. Risultato rotondo tra Scozia e Romania con la squadra di Townsend che vince 84-0 contro quella di Apjok. Mete per Watson, Price, Fagerson e le tre di Graham nel primo tempo. Nella seconda frazione Harris, Smith, Healy, Mattews, Darge e ancora Graham per l’84-0 finsle. Scozia che ora è terza nel girone di ferro con 10 punti a pari merito con il Sudafrica e a -4 dall’Irlanda. Vincono anche le Fiji contro la Georgia e consolidano il secondo posto nel girone, senza prendere il punto aggiuntivo per le quattro mete, davanti all’Australia, a 6 punti, e dietro al Galles, a 14 punti.