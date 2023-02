Atp 500 Acapulco 2023 con Berrettini: programma, date, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 500 di Acapulco 2023, torneo in programma da lunedì 27 febbraio a sabato 4 marzo sui campi in cemento della città messicana. A guidare il seeding è lo spagnolo Carlos Alcaraz, seguito dal norvegese Ruud e dallo statunitense Fritz. Tra le teste di serie anche giocatori del calibro di Rune, Norrie, Tiafoe e Paul. L’unico italiano al via è Matteo Berrettini, che finalmente torna in campo dopo intense settimane di allenamento post Australian Open.

La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la manifestazione araba garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste per tutto l’arco della settimana. Di seguito il programma nel dettaglio e la copertura tv completa del torneo ATP 500 di Acapulco 2023.

PROGRAMMA E COPERTURA TV ATP 500 ACAPULCO 2023

SUPERTENNIS

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO – LIVE alle ore 01:00, 03:00 e 05:00; REPLICA alle ore 15:00 (primo turno)

MERCOLEDÌ 1 MARZO – LIVE alle ore 01:00, 03:00 e 05:00; REPLICA alle ore 15:00 (primo turno)

GIOVEDÌ 2 MARZO – LIVE alle ore 01:00, 03:00 e 05:00; REPLICA alle ore 09:00 (secondo turno)

VENERDÌ 3 MARZO – LIVE alle ore 01:00, 03:00 e 05:00; REPLICA alle ore 12:00 (quarti di finale)

SABATO 4 MARZO – LIVE alle ore 03:00 e 05:00; REPLICA alle ore 14:00 e 18:00 (semifinali)

DOMENICA 5 MARZO – LIVE alle ore 04:00; REPLICA alle ore 13:00 e 19:00 (finale)