Paul-De Minaur stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Acapulco 2023

Tommy Paul affronterà Alex De Minaur nella finale del torneo ATP 500 di Acapulco 2023 (cemento). A contendersi il titolo in Messico saranno due teste di serie, la numero sette e la numero otto. Da un lato l’americano Paul, che ha iniziato la stagione alla grande raggiungendo la semifinale dell’Australian Open e ora va a caccia del primo titolo del 2023. Attenzione però alle sue condizioni fisiche, essendo reduce da una battaglia di 3h30′ contro Fritz. Dall’altro l’australiano De Minaur, che in semifinale ha superato in rimonta Holger Rune e insegue il primo trofeo stagionale. De Minaur è avanti 3-0 nei precedenti, peraltro giocati su tre superfici diverse.

COPERTURA TV

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

Paul e De Minaur scenderanno in campo stanotte, tra sabato 4 e domenica 5 marzo, non prima delle ore 04:00 (21:00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it monitorerà la finale tra Paul e De Minaur fornendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.