Atp Acapulco 2023: montepremi e prize money con Berrettini

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 500 di Acapulco 2023, evento in programma dal 27 febbraio al 4 marzo nella località messicana. Dopo un’intensa preparazione fisica post Australian Open, è finalmente tempo di ritornare in campo per Matteo Berrettini, che ha preferito il torneo di Acapulco a quello di Dubai prima del Sunshine Double. L’azzurro non è testa di serie e debutterà contro Molcan, ma potrà comunque farsi largo nel torneo. A guidare il seeding è Carlos Alcaraz, seguito da Casper Ruud e Taylor Fritz.

COPERTURA TV

TABELLONE

Il montepremi totale del torneo è di €1.902.770, con il vincitore che si aggiudicherà anche 500 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 500 ACAPULCO 2023

PRIMO TURNO – € 14.842 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 27.829 (45 punti)

QUARTI DI FINALE – € 52.124 (90 punti)

SEMIFINALE – € 102.038 (180 punti)

FINALISTA – € 191.454 (300 punti)

VINCITORE – € 355.830 (500 punti)