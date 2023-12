Atletico Madrid: la clip natalizia commuove i tifosi (VIDEO)

L’Atletico Madrid ha realizzato un breve video in occasione del Natale. I protagonisti sono un tassista tifoso dei Colchoneros e un anziano signore che tifa Real Madrid. Il primo aiuta il secondo a tornare a casa dopo averlo trovato sperso per le strade della città e l’anziano si riscuote appena gli viene chiesto di parlare del calcio, nonostante i suoi ultimi ricordi risalgano a Di Stefano. Il tassista porta il signore a destinazione e poi risale in macchina, ponendo sullo specchietto uno stemma dell’Atletico Madrid. Una voce fuori campo dice: “Piu’ in alto dell’Atletico, ci sono i valori dell’Atletico”.