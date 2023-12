Formula 1, Alonso eclissa Stroll, il canadese: “Se non ti trovi a tuo agio con la macchina non puoi essere competitivo”

Il confronto in casa Aston Martin tra Fernando Alonso e Lance Stroll mette il canadese in una difficile posizione. Il pilota più giovane ha infatti concluso la stagione con 74 punti, mentre il compagno di squadra ha raggiunto quella cifra dopo appena cinque gare stagionali. Lo spagnolo ha avuto un ottimo inizio di campionato e, nonostante le difficoltà che il team ha riscontrato nel bel mezzo della stagione, si è potuto dire soddisfatto della sua annata. Stroll parla così del distacco con il campione del mondo: “È stata una stagione molto sfortunata e con molte occasioni mancate. Non mi piace usare la scusa della sfortuna, ma immagino che sia definibile così quando si pensa ai guasti meccanici e cose del genere. A volte tutto va molto bene per te e a volte le cose non vanno come vorresti. Penso che sia importante che si cerchi di essere presente e concentrarti su ogni fine settimana, perché tutte queste cose che vanno storte possono cambiare molto rapidamente, magari la gara successiva va già tutto bene“.

Il canadese spiega poi di non essersi sentito a proprio agio con la vettura: “Sapevo che se mi fossi sentito a mio agio e avessi potuto guidare la macchina come volevo senza dover affrontare e aggirare cose che intrinsecamente mi davano fastidio, sarei stato a un buon livello e avrei tirato fuori il meglio di me stesso. Dopo qualche mese con tutte le modifiche apportate, c’erano fine settimana in cui non riuscivo proprio ad arrivare al punto in cui mi sentivo a mio agio con la macchina. E a questo livello, quando hai quei problemi, quando la macchina non si comporta bene come vuoi veramente e non si adatta al tuo stile di guida, niente funziona. Questa è la F1, i piloti sono tutti di altissimo livello, non potrai mai essere competitivo se non ti senti a tuo agio e non hai fiducia nella tua macchina. Questa è la mia percezione“, ha affermato. Continua poi elencando i problemi tecnici: “Abbiamo avuto gare come quella in Arabia Saudita , in cui ero quarto quando si è verificato il problema al motore, o nelle qualifiche di Monaco quando sono passato sui detriti di un’altra vettura, danneggiando la vettura in Q2. Penso a fine settimana come Suzuka , dove abbiamo fatto una bella gara e l’ala posteriore si è rotta. A Zandvoort non abbiamo fatto il pit-stop quando ha iniziato a piovere, siamo rimasti in pista e quella è stata la decisione sbagliata. Eravamo in una buona posizione per collezionare molti punti. Tuttavia, penso che faccia parte della stagione“. Su Alonso, Stroll non ha dubbi: “Tutti quei podi che Fernando ha ottenuto dimostrano quanto fosse forte. E per di più non ha vacillato durante tutto l’anno. Ha sfruttato al massimo la macchina quando era al suo meglio“.