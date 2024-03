Atletica, Mondiali Cross Belgrado 2024: Jacob Kiplimo e Beatrice Chebet difendono i rispettivi titoli

Tutto come da pronostico ai Mondiali di Cross andati in scena a Belgrado. Sia Jacob Kiplimo nella gara senior maschile che Beatrice Chebet in quella senior femminile sono riusciti a fare il bis e difendere i rispettivi titoli conquistati l’anno scorso nell’edizione di Bathurst. Nella capitale serba per prime protagoniste le donne, con la la 24enne keniana che ha chiuso con il tempi di 31:05, riuscendo ad avere la meglio su ilian Kasait Rengeruk (31:08) e su Margaret Chelimo Kipkemboi (31:09). Anche Kiplimo (28:09), ultimo vincitore della mezza Maratona di New York, nella gara maschile è riuscito a precedere di solamente 3 secondi il suo secondo classificato, in questo caso l’etiope Berihu Aregawi (28:12). Terzo gradino del podio per il keniano Benson Kiplangat (28:14).