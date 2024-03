Sassuolo, Ballardini: “Contro l’Udinese partita importante, ma non determinante”

Il tecnico del Sassuolo Davide Ballardini, sulla panchina della squadra neroverde da tre partite, parla nella conferenza che anticipa la sfida contro l’Udinese: “E’ una gara molto importante, ma non determinante. Abbiamo sfruttato le due settimane di allenamento senza campionato per conoscerci meglio e posso dire che c’è un bel clima. I nazionali sono rientrati con la testa giusta e ora parlerà il campo. Per fare gol serve un’altra rabbia e una determinazione differente, perché siamo stati bravi ma non così decisi nel finalizzare l’azione. Ordinati ma poco incisivi in fase offensiva. Affronteremo un’Udinese che penso c’entri poco col fondo della classifica, hanno una squadra con gamba e qualità in ogni reparto, la puoi paragonare al Torino o a quelle squadre di medio alta classifica. A noi basterà fare una bella partita, ognuno deve dare il meglio di sé per fare punti“. Erlic squalificato e Kumbulla è in dubbio: “Ha un fastidio all’adduttore, oggi ha fatto a parte, domani svolgerà una parte con la squadra e una parte no e poi valuteremo lunedì se sarà disponibile o meno. Pinamonti? Lavora tanto per la squadra, ma altrettanto dobbiamo fare noi per lui facendogli arrivare palloni più giusti per fargli concludere in porta“.