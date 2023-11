Atletica: Mekhissi paragona il premier israeliano Netanyahu a Hitler, poi arrivano le scuse sui social

L’ex mezzofondista francese Mahiedine Mekhissi ha paragonato su Twitter il premier israeliano Benyamin Nethanyau ad Adolf Hitler. Sono poi arrivate le scuse, dopo le pesanti critiche della ministra dello sport Amélie Oudéa-Castéra, del tre volte medagliato alle Olimpiadi: “Israele ha lanciato una guerra volta ad annientare Hamas, ma oggi sono i civili ad essere annientati, e questo è ciò che mi fa arrabbiare. Il mio paragone è stato maldestro e cattivo e me ne scuso, ho reagito con emozione. Non voglio banalizzare ciò che Hitler può aver commesso, tutt’altro perché era un mostro. Sono stato goffo e il paragone era che Hitler ha commesso un genocidio proprio come sta facendo Netanyahu, mentre le potenze mondiali possono fermare l’orrore. Condanno tutto il terrorismo, sia da parte di israeliani che di palestinesi. Non sono antisemita, condanno ciò che sta facendo Hamas, auguro semplicemente pace e amore alla gente”, ha affermato il franco-algerino.