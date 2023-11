Pallone d’Oro a Messi, Pinilla non ci sta: “Premiare un giocatore della MLS è da pazzi”

Durante una trasmissione ESPN, l’ex calciatore ora opinionista, Mauricio Pinilla ha detto la sua sull’assegnazione del pallone d’oro 2023 a Lionel Messi: “Se un giocatore che milita in MLS vince il pallone d’oro significa o che siamo tutti pazzi o che il campionato nordamericano è diventato una potenza mondiale. Sicuramente il Mondiale ha influito sulla vittoria del premio da parte di Messi, ma non capisco come possa essere assegnato un trofeo che dovrebbe tenere conto dell’annata considerare esclusivamente il mese in cui si è giocata la Coppa del Mondo”.

L’ex attaccante del Cagliari non le ha mandate a dire nemmeno al Dibu Martinez criticandolo per la vittoria del premio Yashin: “Non credo a questi premi ma ridicolo premiarlo”.