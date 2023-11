Napoli: da domani in vendita i biglietti del settore ospiti per la sfida contro il Real Madrid

Dalle ore 11 di giovedì 2 novembre il Napoli metterà in vendita i biglietti del settore ospiti per la sfida contro il Real Madrid, valida per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League, in programma mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 21.

In particolare, dalle ore 15 di giovedì 2 novembre 2023 e fino alle 23:59 di domenica 5 novembre 2023 la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2023/24 che hanno acquistato un abbonamento di tipologia ‘Full’, i quali potranno usufruire della prelazione sull’acquisto del biglietto, fino ad esaurimento dei posti disponibili, utilizzando il numero della Fidelity Card sulla quale è caricato l’abbonamento 2023/24 come codice di sblocco per accedere alla procedura di acquisto sul sito di Ticketone.

In caso di posti liberi, dalle ore 15 di lunedì 6 novembre 2023 inizierà la Fase 2 riservata ai possessori di ‘Fidelity Card’, che proseguirà fino alle 23:59 di mercoledì 8 novembre 2023. In caso di disponibilità residua di posti, dalle ore 12 di giovedì 9 novembre 2023 inizierà la fase di vendita libera, che proseguirà fino alle 23:59 di domenica 12 novembre 2023.