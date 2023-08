Atletica, Furlani: “Sono fiducioso per i Mondiali di Budapest, posso fare bene”

Il giovanissimo Mattia Furlani, dopo la vittoria del titolo Under 20 ai Campionati europei di atletica di categoria con la misura di 8,23 nel salto in lungo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del 18enne: “Con un risultato del genere si può sognare anche a livello mondiale assoluto. La misura di ieri è arrivata pure con vento contrario, quindi i margini di miglioramento sono tanti, ma voglio arrivare ai Mondiali sereno. A Budapest voglio far bene, sono fiducioso, speriamo di centrare un risultato che rispecchi le mie qualità”.

I Mondiali in questione, gli Assoluti di Budapest, andranno in scena dal 19 al 27 agosto.