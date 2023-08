F1, Ben Sulayem: “Vogliamo vetture più leggere e un suono migliore”

Le vetture di F1 negli anni sono diventate sempre più pesanti e i loro 798 kg continuano a far discutere i piloti e la FIA. Il presidente dell’organo di governo del motorsport, Mohammed Ben Sulayem ha assunto l’obiettivo di ridurre il peso dalle vetture: “Le auto più leggere sono migliori e so di cosa parlo. Se il peso è maggiore, le sospensioni sono compromesse, i freni non funzionano bene e le gomme si consumano più velocemente. E un’auto più pesante significa che gli incidenti sono più pericolosi”, ha detto ai microfoni di Motorsport Total, soffermandosi sul tema della sicurezza già sollevato recentemente da George Russell. “Ho già parlato con il mio team in FIA. Vogliamo macchine più leggere e vogliamo un suono migliore dai motori. Se anche Stefano Domenicali (CEO della F1) lo vuole, allora è perfetto. Ma la La FIA ha l’ultima parola. Faremo ciò che deve essere fatto, perché è la cosa giusta per questo sport”, ha aggiunto Ben Sulayem.