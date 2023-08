Triathlon, Nazionale Azzurra a Parigi per un assaggio delle Olimpiadi 2024

Conto alla rovescia in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 per le Nazionali italiane di triathlon e paratriathlon. Sono queste che il 17 e il 18 agosto saranno a Parigi per un vero e proprio assaggio della competizione, con il World Triathlon Olympic Games Test Event, la World Triathlon Para Cup Paris e in chiusura con la World Triathlon Mixed Relay Series Paris. Per la squadra elite sono stati convocati gli azzurri Alice Betto (G.S. Fiamme Oro), Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro), Bianca Seregni(G.S. Fiamme Oro – DDS-7MP), Ilaria Zane (Overcome), Michele Sarzilla(DDS-7MP), Gianluca Pozzatti (707), Nicolò Strada (C.S. Carabinieri – Raschiani Triathlon Team) e Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre). Per il team Italia paratriathlon sono stati convocati Giovanni Achenza(G.S. Fiamme Azzurre) per la categoria PTWC, Francesca Tarantello(Valdigne Triathlon) e la sua guida Silva Visaggi (Valdigne Triathlon) per la categoria PTVI e Veronica Yoko Plebani (707) nella categoria PTS2.