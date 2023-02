Atletica: doppio impegno per Marcell Jacobs nei 60 indoor, prima in Francia e poi ad Ancona

Doppio impegno ravvicinato per Marcell Jacobs nei 60 metri indoor in vista degli Europei di Istanbul, in programma dal 2 al 5 marzo. Il campione olimpico dei 100 metri sarà in pista in Francia per il Meeting Hauts-De-France Pas-de-Calais, valevole per il World Indoor Tour Gold, dove proverà a non interrompere la striscia di successi che dura da febbraio 2021, e che attualmente è arrivata a diciannove. Successivamente, il velocista azzurro tornerà in Italia per gli Assoluti indoor di Ancona, dove cercherà il terzo titolo consecutivo della categoria. Su Instagram, Jacobs ha lanciato un messaggio di carica in vista delle prossime gare: “Siamo pronti ad accendere i motori, seguitemi nelle prossime gare, vi divertirete”.