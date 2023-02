Jannik Sinner dopo la vittoria a Montpellier: “Mi sto avvicinando al livello dei migliori”

Giorno dopo giorno sempre più vicino al livello dei migliori. Ne è sicuro Jannik Sinner che a Montpellier ha fatto il pieno di autostima grazie alla vittoria del suo settimo titolo in carriera. Ai microfoni di TennisMajors, il tennista italiano ha parlato del presente e del futuro, soffermandosi su stato di forma e ambizioni. Il rientro in top 15 a tal proposito fa ben sperare: “Negli ultimi mesi ho perso partite importanti contro giocatori come Djokovic, Alcaraz o Tsitsipas, portandoli al quinto set, riuscendo ad avere anche delle chance. Questo dimostra che posso giocare un grande tennis e che mi sto avvicinando sempre di più al livello dei migliori”, spiega, prima di aggiungere: “L’importante per me è avere questa sensazione perché sono consapevole che quello che mi è mancato per ora è un po’ più di esperienza. Voglio raggiungere il loro livello perché sento che non sono lontano”.

La pressione non è un problema: “Non sono influenzato da ciò che gli altri dicono o pensano dei miei risultati, l’unica pressione che ho è quella che impongo a me stesso. Voglio dimostrare a me stesso che sono un tennista migliore di quello che penso, quindi la mia priorità è affrontare ogni partita con una mentalità corretta e uno spirito positivo. Penso di avere molto tempo davanti a me per raggiungere cose importanti”, spiega. Le idee sul futuro prossimo sono chiarissime: “È chiaro che tutti i tennisti giocano per vincere titoli, questo è il motivo per cui siamo in campo. Ma come ho già detto all’inizio dell’anno, il mio obiettivo prioritario in questa stagione è giocare le ATP Finals 2023″. Nella strada verso Torino però “sarà fondamentale rimanere in buona salute tutto l’anno ed essere ben preparati fisicamente per una stagione lunga e impegnativa”.