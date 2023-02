Serie B, respinto il ricorso del Cagliari: omologato il 2-0 del Modena

Il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il ricorso del Cagliari in merito alla partita con il Modena della 23° giornata della Serie B 2022/2023. Confermato quindi il 2-0 in favore degli emiliani, dopo che i sardi avevano optato per il ricorso visto il “giallo fantasma” ai danni di Zappa, che dopo essere stato ammonito per la seconda volta al minuto 88 non era stato espulso per un errore dell’arbitro. Di seguito il testo della nota ufficiale: “Il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Soc. Cagliari per violazione dell’art. 67, comma 1, del C.G.S. e conseguentemente ha omologato il risultato di 2-0 in favore della Soc. Modena.”

LA NOTA DELLA LEGA SERIE B