Atletica, dopo un anno e mezzo la Malavisi torna in pedana: 4,42 al Palaindoor di Ancona

Dopo un anno e mezzo dal suo infortunio, torna in pedana Sonia Malavisi, facendo segnare anche una quota di 4,42 al Palaindoor di Ancona. Un buon risultato per lei soprattutto considerando il lungo stop. Bene anche la 22enne Maria Roberta Gherca (Nissolino Sport) che migliora due volte il proprio limite fino a 4,37 passando anche attraverso 4,32 per un progresso totale di sette centimetri. Terzo posto a 4,22 per la promessa Giulia Valletti Borgnini (Fiamme Gialle Simoni), attesa nel weekend alla trasferta in maglia azzurra ai Campionati del Mediterraneo under 23 di domenica a Valencia, e stessa misura per la campionessa italiana Elisa Molinarolo (Fiamme Oro).