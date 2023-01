Messi e il ricordo Mondiale: “Ancora non ci credo”

Un mese da campione del mondo. “Uno dei mesi più belli della mia vita e ancora non riesco a crederci. Che bellissima follia abbiamo vissuto durante tutto quel periodo concluso alzando la coppa che desideravamo tutti”, ha scritto Lionel Messi che celebra il Mondiale conquistato assieme alla sua Argentina ai rigori contro la Francia. “Ovviamente diventare campioni rende tutto più bello ma quanti bei ricordi – scrive la Pulga su Instagram – Mi mancano i miei compagni di squadra, la quotidianità con loro, gli amici, i discorsi, gli allenamenti, le stronzate che abbiamo fatto… Che bello era vedere la mia famiglia godersi tutti i giorni di un’esperienza indimenticabile per tutti e quanto è stato bello andare alle partite e vedere la follia della gente sugli spalti e in Argentina. Grazie Dio per così tanto. Come ho detto, sapevo che me lo avresti dato. Quello che non potevo immaginare era quello che sarebbe successo dopo, perché non avrei mai potuto immaginare la gioia della gente durante i festeggiamenti”, conclude Messi.