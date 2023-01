Milan-Inter stasera in tv: data, orario e diretta streaming Supercoppa italiana 2023

Nella serata di mercoledì 18 gennaio andrà in scena la finale di Supercoppa italiana 2023 tra Milan e Inter. Il match si giocherà a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, alle 18 ore locali e alle 20 ore italiane. La squadra di Simone Inzaghi, vincitrice della Coppa Italia 2021/22, proverà a bissare il successo dell’anno passato in finale contro la Juventus. I ragazzi di Pioli proveranno a vincere un trofeo che manca dal 2016, vittoria ai rigori sempre contro la Juventus. La sfida tra le due squadre di Milano sarà trasmessa su Canale 5 in diretta tv. La gara sarà visibile su Mediaset in chiaro, gratis e senza dover sottoscrivere un abbonamento. Per quanto riguarda la diretta streaming, sarà trasmessa sul sito di Sportmediaset oppure su Mediaset infinity.