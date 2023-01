Atletica, debutto stagionale di Ihemeje negli USA

Italia protagonista nei meeting del weekend in Europa e oltreoceano. Non solo Filippo Tortu e Mattia Furlani a Stoccolma e gli specialisti di prove multiple Dario Dester e Sveva Gerevini ad Aubière; al Razorback Invitational di Fayetteville (Arkansas), negli Stati Uniti, partirà la stagione indoor del triplista Emmanuel Ihemeje, quinto classificato ai Mondiali di Eugene che farà il suo debutto alle ore 20.45 italiane di sabato nello stesso impianto del primato personale al coperto (17,26) realizzato due anni fa. Insieme a lui anche la mezzofondista Sintayehu Vissa (Atl. Brugnera Friulintagli), che sabato si cimenterà sul miglio a New York in occasione del Dr Sander Columbia Challenge. Miglio anche per Laura Pellicoro (Bracco Atletica) all’University of Washington Invitational di Seattle. Negli Usa anche Diego Pettorossi all’University of New Mexico Team Open di Albuquerque con un doppio impegno sui 200 nella notte italiana tra venerdì e sabato e i 60 nella serata di sabato.

Seconda uscita stagionale nel lungo per Larissa Iapichino a Sabadell nel Míting Internacional de Catalunya in programma nel pomeriggio di sabato. In Spagna, sempre a Sabadell, ci sarà anche l’atteso rientro di Claudio Stecchi dopo una lunga assenza dalle pedane a causa dei numerosi infortuni. Sprint con la rivelazione Samuele Ceccarelli (Atl. Firenze Marathon) che dopo il significativo 6.61 alza il tiro nei 60 e sfida gli americani Mike Rodgers e Demek Kemp. Da seguire anche gli ostacoli, con un’altra bella realtà emersa a livelli assoluti nelle prime settimane dell’anno, ovvero Giulia Guarriello (Atl. Guastalla Reggiolo). Iscritta anche l’altra azzurra Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) in una specialità che invece al maschile vede al via Hassane Fofana (Fiamme Oro). Nell’alto è iscritta Erika Furlani (Fiamme Oro).