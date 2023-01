Biathlon, Europei 2023: ucraina Merkushyna vince sprint femminile, Carraro 19esima

L’ucraina Anastasiya Merkushyna ha vinto la sprint femminile agli Europei 2023 di biathlon, in corso nella località svizzera di Lenzerheide. La 28enne ha avuto la meglio con il tempo di 23’14″5 grazie alla sua precisione al poligono, terminato senza errori, e a una grande prova sugli sci. Argento per la svedese Tilda Johansson, seconda per soli 5 centesimi con un errore al poligono, mentre il bronzo è andato alla tedesca Vanessa Hinz con una prestazione senza errori al tiro ed un ritardo di 1″8. Michela Carrara è stata la migliore delle azzurre con il 19esimo tempo a 1’11″2 dalla vetta, mentre le altre italiane hanno chiuso oltre la trentesima posizione: Eleonora Fauner 37esima con 2 errori, Beatrice Trabucchi 42esima con 1, Linda Zingere 45esima con 2 e Martina Trabucchi 49esima senza errori.