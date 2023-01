Empoli-Torino, Zanetti: “Siamo costruiti per la salvezza all’ultima giornata. Non pensiamo ad altro”

“Se iniziamo a pensare ad un obiettivo che non è il nostro si rischia di fare dei danni. Siamo una squadra costruita per salvarci all’ultima giornata, quel che viene in più è guadagnato. Il bilancio per ora è positivo, è nato un gran gruppo, abbiamo un feeling importante e quando succede si può provare a fare qualcosa di straordinario. La classifica non la guardiamo, il Torino è la squadra perfetta per fare la figuraccia. Sono iper aggressivi, bisogna avere il loro stesso livello di agonismo. Hanno gente di qualità e ci metteranno alla prova, ho stima di Juric e spero di arrivare ai suoi livelli”. Lo ha detto l’allenatore dell‘Empoli, Paolo Zanetti, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino: “Veniamo da una serie positiva, dobbiamo proseguire su questa strada. La squadra è matura, siamo più consapevoli e a livello di mentalità non abbiamo lasciato niente per strada. Portiamo avanti un concetto di strada e abbiamo i sostituti naturali degli assenti. Chi va in campo riesce a non far rimpiangere chi non c’è, sarà così anche stavolta. L’impresa più bella è stata lunedì giocare con coraggio e senza preoccupazione, finalmente è arrivata a una espressione, adesso il difficile sta nel mantenere questo livello”.