Coppa Davis 2023, Italia-Australia: le scelte dei capitani per la finale

Sono state ufficializzate le scelte dei capitani Filippo Volandri e Lleyton Hewitt per la finale di Coppa Davis 2023 tra Italia e Australia. Al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, in Spagna, a partire dalle ore 16.00 andranno in scena i due singolari e poi l’eventuale doppio decisivo. Confermatissimo Jannik Sinner, che sfiderà il numero uno d’Australia Alex De Minaur. Sciolti invece i dubbi relativi al primo incontro di singolare: l’Italia si affida a Matteo Arnaldi, mentre gli aussie confermano Alexei Popyrin, preferito a Thompson. Di seguito le scelte dei rispettivi capitani.

Alexei Popyrin (AUS) vs Matteo Arnaldi (ITA)

Alex de Minaur (AUS) vs Jannik Sinner (ITA)

Matthew Ebden/Max Purcell (AUS) vs Simone Bolelli/Lorenzo Sonego (ITA)