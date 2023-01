Atletica: Benati e Melluzzo a Valencia, Cestonaro ad Aarhus

Al via mercoledì 25 gennaio diversi meeteing europei di Atletica. In Danimarca, ad Aarhus, torna in pedana la triplista Ottavia Cestonaro, alla ricerca dei quattordici metri dopo aver saltato 13,84 domenica scorsa a Padova e il personale al coperto di 6,36 nel lungo la settimana precedente. Per la vicentina dei Carabinieri (PB 13,90 indoor, 14,22 outdoor) sarà il primo di due impegni ravvicinati all’estero: venerdì è infatti attesa in Germania a Karlsruhe per la prima tappa Gold del World Indoor Tour al cospetto di molte big mondiali.

Valencia invece per Lorenzo Benati e Matteo Melluzzo. I due giovani azzurri, a tre giorni dal bronzo conquistato ai Campionati del Mediterraneo U23 rispettivamente nei 400 e nei 60, si ripresentano sulla pista spagnola del velodromo Lluis Puig per migliorare le proprie prestazioni, contro avversari in larga parte spagnoli.