Premier League, mercato invernale da record: 487 milioni spesi

La Premier League si gode il nuovo record di spesa nel mercato invernale. Sono 440 i milioni di sterline (487 milioni di euro) investiti a gennaio, 180 milioni dei quali il solo Chelsea. Lo rivela uno studio di Deloitte reso pubblico oggi. Al momento la spesa lorda delle squadre della Premier ha superato il precedente record di 430 milioni di sterline nel gennaio 2018. Il Chelsea, acquistato dal miliardario americano Todd Boehly, ha acquistato l’ucraino Mykhailo Mudryk (22 anni) dallo Shakhtar Donetsk in una transazione stimata in 100 milioni di euro compresi i bonus. Il club londinese ha ingaggiato anche il nazionale ivoriano David Fofana dal Molde, il francese Benoît Badiashile dal Monaco e il portoghese Joao Felix (in prestito dall’Atlético Madrid), per non parlare dei brasiliani Andrey Santos (18 anni) e dell’inglese Noni Madueke (20 anni), arrivati rispettivamente dal Vasco da Gama e dal PSV Eindhoven.

“La stagione 2022-’23 ha visto i club investire molto nella loro rosa e, ad oggi, i club della Premier hanno speso oltre 2,4 miliardi di sterline (2,7 miliardi di euro) per i trasferimenti dei giocatori – sottolinea Calum Ross, vicedirettore dello Sports Business Group di Deloitte – L’arrivo di nuovi proprietari e la disponibilità di risorse finanziarie per spendere ingenti somme per massimizzare le prestazioni continuano a contribuire a livelli di spesa record”.