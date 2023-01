Lazio-Milan, che azione: Milinkovic-Savic in gol per l’1-0 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 34

La Lazio sblocca il risultato al 4′ contro il Milan. Merito di un’azione splendida: Felipe Anderson avvia, Zaccagni sfonda e serve in area Milinkovic-Savic che realizza quello che è a tutti gli effetti un rigore in movimento. La squadra rossonera crolla in avvio e deve ritrovare la sua identità in un momento difficile della stagione. La Lazio segna, l’Olimpico esplode.