Atalanta: ufficiale la cessione di Hojlund al Manchester United

Con una nota ufficiale, l’Atalanta ha comunicato di “aver ceduto a titolo definitivo al Manchester United il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Hojlund, ventenne attaccante danese che lascia il club nerazzurro dopo una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra. Atalanta ringrazia e saluta affettuosamente Rasmus, augurandogli il meglio per la sua nuova esperienza professionale in Premier League”. Ancora non note le cifre ufficiali dell’operazione.

Queste le sue prime parole: “Non è un segreto che sono un tifoso di questo grande club sin da quando ero un ragazzino e sognavo di entrare a Old Trafford come giocatore del Manchester United. Sono incredibilmente entusiasta di questa opportunità di trasformare quel sogno in realtà e sono determinato a ripagare la fiducia che il club ha dimostrato di avere in me. Sono ancora agli inizi della mia carriera, ma so di essere pronto a fare questo passo avanti e giocare con questo gruppo di giocatori di livello mondiale”.

E ancora: “Abbiamo parlato con mister Ten Hag, credo che questo ambiente sia perfetto per la mia crescita. Sotto la guida del nostro tecnico potremo realizzare grandi cose”.