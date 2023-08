Napoli, report dal ritiro: personalizzato per Kvaratskhelia. Palestra per Osimhen

Il Napoli sta proseguendo il ritiro in quel di Castel di Sangro, posto in cui la squadra di Rudi Garcia si sta preparando al meglio per affrontare la stagione in cui bisognerà difendere il titolo di Campioni d’Italia. Nei giorni precedenti avevano destano preoccupazioni le condizioni e il conseguente infortunio di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano comunque si è rivisto in campo nella seduta mattutina, svolgendo un lavoro personalizzato.

Out Frank Anguissa che ieri ha riportato una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra e che ha “già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane”. Non si è allenato nemmeno Gollini per uno stato influenzale. Insieme al georgiano personalizzato anche per Zedadka, Saco, Mario Rui, Gaetano. Palestra per Osimhen.