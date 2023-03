Highlights e gol Stoccarda-Bayern Monaco 1-2, Bundesliga 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 31

Il video con gli highlights e i gol di Stoccarda-Bayern Monaco 1-2, match valido per la ventitreesima giornata della Bundesliga 2022/2023. Un gol per tempo per i bavaresi, con de Ligt e Choupo-Moting che, nel finale, subiscono la rete che riapre il match con Perea. Non basta però per cambiare il risultato, con il Bayern che si riporta in prima posizione.