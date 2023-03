Atalanta: Scalvini out con l’Udinese, torna in gruppo Pasalic

Giorgio Scalvini non sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per il match tra Atalanta e Udinese, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Il difensore classe 2003 ha rimediato, nel match contro il Milan, un trauma distorsivo alla caviglia destra, che lo mette in dubbio anche per la successiva sfida di campionato contro il Napoli. Per la gara di questo sabato contro i friulani rimane incerta la presenza di Duvan Zapata, mentre si registra il recupero di Mario Pasalic. Rientra anche Merih Demiral, out per squalifica nell’ultimo incontro.