Scherma, Coppa del Mondo sciabola: 15 gli azzurri al via nel 64° Trofeo Luxardo a Padova

La Coppa del Mondo di sciabola maschile fa tappa a Padova, dove quest’oggi sono andate in scena le qualificazioni, che hanno visto gli azzurri protagonisti. Hanno staccato il pass Luca Fioretto, Giacomo Mignuzzi, Pietro Torre, Matteo Neri, Francesco Bonsanto, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Leonardo Dreossi, Dario Cavaliere, Giorgio Marciano, il neo campione europeo Under 20 Marco Mastrullo e il suo compagno di nazionale giovanile Marco Stigliano. Questi si aggiungono ai big Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo erano ammessi per diritto di ranking. Domani dalle 11:30 il via al tabellone principale del 64° Trofeo Luxardo, poi sabato ci sarà la prova a squade. Le non perfette condizioni di Gigi Samele, d’intesa con lo staff medico, hanno portato il CT Nicola Zanotti a tenere a riposo il capitano a scopo precauzionale: nel quartetto azzurro, con Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre, dunque, ci sarà Matteo Neri.