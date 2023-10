Arrampicata sportiva, qualificazioni Olimpiadi Parigi 2024: bene Rogora e Moroni

Fine settimana dedicato alla qualificazione continentale per le Olimpiadi di Parigi 2024, da giovedì 26 a domenica 29 ottobre vanno in scena le qualificazioni per quanto riguarda la disciplina combinata boulder & lead. In palio un solo pass per sesso. Oggi giornata dedicata alle fasi preliminari del settore femminile con Laura Rogora che ha cominciato con il piede giusto, piazzandosi in seconda posizione con il punteggio totale di 199.4, dietro solo alla francese Oriane Bertone. Terza la serba Stasa Gejo. Più lontane sono arrivate invece le altre azzurre: Camilla Moroni, 12esima con il punteggio di 135,7, Giorgia Tesio invece 17esima con lo score di 115.9. Domani il via alle qualificazioni maschili per poi entrare nel vivo tra sabato e domenica con semifinali e finali

Il percorso di qualificazione ai Giochi si è aperto duranti i Mondiali disputati in estate a Berna, in Svizzera, dove sono stati messi in palio tre pass nel boulder&lead e due nello speed e sta proseguendo in questo finale di stagione agonistica con i tornei di ammissione su base continentale. L’Europa ha già assegnato le proprie carte nello speed e cercherà di essere grande protagonista in terra transalpina, soprattutto con Laura Rogora e Camilla Moroni. Presenti anche Giorgia Tesio, Marcello Bombardi, Filip Schenk e Giorgio Tomatis. Tra gli uomini spiccano invece l’icona Adam Ondra, il tedesco Alexander Megos, il tedesco Yannick Flohé, lo spagnolo Alberto Gines Lopez e il francese Mickael Mawem. Gli ultimi pass saranno messi in palio il prossimo anno attraverso le Olympic Qualifying Series.