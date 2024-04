Atalanta, Gritti: “C’è la gara di ritorno davanti al nostro pubblico, è tutto aperto”

Tullio Gritti, viceallenatore dell’Atalanta che ha sostituito lo squalificato Gasperini nel match di Coppa Italian, commenta la sconfitta per 1-0 nella semifinale di andata: “I primi 45′ non sono stati fra i migliori del nostro campionato, i nostri avversari hanno fatto meglio di noi, il secondo tempo è stato piu’ equilibrato, abbiamo avuto le nostre occasioni e potevamo pareggiare. Alla fine la stanchezza si è fatta sentire, abbiamo sofferto la gara di Napoli anche perche’ giocata alle 12:30 con il primo caldo. La Fiorentina ha fatto un’ottima partita, ci ha messo in difficoltà ma c’è la gara di ritorno, è tutto aperto, davanti al nostro pubblico. Noi forse abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo, dovevamo avere un po’ piu’ di coraggio, e fare qualche passaggio in avanti e non indietro. La Fiorentina ci ha pressato ma qualche occasione l’abbiamo creata. Hanno fatto gol loro nell’occasione meno limpida ma Mandragora io lo conosco bene dai tempi di Genova e so che certi colpi ce l’ha. Ora ci vogliamo giocare tutto nella gara di ritorno, la qualificazione è aperta, recuperiamo dalla stanchezza e per il momento ci torniamo a concentrare sul campionato”.