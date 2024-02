Atalanta, Gasperini: “Vogliamo crescere, possiamo giocare per le posizioni alte della classifica”

Il tecnico dell‘Atalanta Gian Piero Gasperini commenta ai microfoni di DAZN la vittoria ottenuta per 3-1 contro la Lazio: “Vogliamo crescere, stiamo attraversando un ottimo momento, siamo cresciuti tanto ma abbiamo ancora margini. Aver vinto contro una squadra forte come la Lazio in questo modo ci dà forza ed entusiasmo. Indubbiamente se batti queste squadre puoi giocare per le posizioni alte di classifica, nel girone di andata ci siamo andati vicini. De Ketelaere? Ci mette tanto del suo, è lui che va in campo e fa queste prestazioni. Ha trovato un ambiente nel quale sta bene, in questi mesi ha preso fiducia in maniera esponenziale. Basta vedere il rigore, a parte che li calcia bene, prova le giocate non semplici. Quarto posto? Non rifiutiamo niente, siamo tutte lì nel giro di pochi punti. Ci sono tre squadre distanti, le altre sono accreditate per giocarselo. compresi noi”.