Highlights Scafati-Pesaro 83-82, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 2

Il video con gli highlights di Scafati-Pesaro, sfida valida come 19^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Vittoria importante per la squadra di casa, che con un grande ultimo quarto riesce a prevalere 83-82. Miglior marcatore è Alessandro Gentile con i suoi 22 punti. Per Pesaro ennesima sconfitta, la sesta consecutiva.