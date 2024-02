Virtus Verona-Padova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Verona-Padova, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno intenzione di conquistare il successo in questo derby veneto per consolidare il loro piazzamento in zona playoff. La formazione ospite, dal suo canto, vuole blindare il secondo posto e provare ad inseguire il Mantova capolista. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

