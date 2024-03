Atalanta, Gasperini: “Risultato positivo, un peccato non aver vinto”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini commenta ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 1-1 contro lo Sporting Lisbona, nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League: “Se potevamo incanalare la qualificazione? Per come è andata la partita sì, per il numero di occasioni anche. Ci sono state occasioni abbastanza clamorose, ma il risultato è comunque positivo. Ci giocheremo la qualificazione in casa, dobbiamo guardare le cose positive che sono state parecchie. Abbiamo la fortuna di giocare spesso, quando vinci è vero che non assapori abbastanza le vittorie però quando perdi ti puoi rifare subito, questa sera c’è stata una bella reazione, con una buona qualità di gioco, è un peccato non aver vinto. La prova di Scamacca? Ha giocato libero mentalmente, ha fatto vedere le sue giocate, è stato anche sfortunato però si mosso bene, ha giocato per la squadra. Se lui gioca così non ci sono problemi, i numeri li ha. Ha fatto un gran gol, l’importante è che lui sorrida e abbia un bello spirito, partiamo da lì e andrà bene”.