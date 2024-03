Probabili formazioni Maccabi Haifa-Fiorentina: andata ottavi Conference League 2023/2024

Le probabili formazioni di Maccabi Haifa-Fiorentina, match di andata degli ottavi di finale di Conference League 2023/2024. Il primo atto del doppio confronto si gioca a Budapest. E per la Fiorentina si tratta della seconda partita europea consecutiva nella capitale ungherese avendo pareggiato 1-1 in casa del Ferencváros alla sesta giornata della fase a gironi. Dopo la finale dello scorso anno a Praga, i viola vogliono cullare il sogno di un altro cammino, stavolta con un altro esito. Il Maccabi è il primo ostacolo, da non sottovalutare, per una Fiorentina che spesso quest’anno ha dovuto fare i conti con qualche problema legato alla continuità di risultati. Ecco le possibili scelte di Vincenzo Italiano per questa sfida.

MACCABI HAIFA – Sundgren squaliicato. Spazio al 4-3-3 con Khalaili, Pierrot e Rafaelov. Show in cabina di regia. Panchina per l’ex Roma e Spezia Podgoreanu.

FIORENTINA – Spazio al 4-2-3-1. Non mancherà il turn over: cercano posto Parisi, Barak, Duncan, Ikone e Nzola. Riposo possibile per Beltran, Bonaventura e Belotti.

Le probabili formazioni di Maccabi Haifa-Fiorentina

Maccabi Haifa (4-3-3): Kaiuf; Khalaili, Feingold, Seck, Gershon; Saief, Show, Mohamed; Khalaili, Pierrot, Rafaelov

Ballottaggi: Khalaili 55% – Podgoreanu 45%

Indisponibili: –

Squalificati: Sundgren

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Barak, Ikone; Nzola

Ballottaggi: Ikone 55% – Sottil 45%; Nzola 55% – Belotti 45%

Indisponibili: Quarta, Christensen

Squalificati: –