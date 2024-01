Atalanta: escluse lesioni per Scalvini, in giornata visite mediche per Hien

L’Atalanta torna ad allenarsi nel pomeriggio in vista della partita di Coppa Italia contro il Sassuolo, prevista per le 18 di mercoledì 4 gennaio. Buone notizie per Giorgio Scalvini, che si era fermato durante il riscaldamento contro il Lecce. Per il giocatore sono state escluse lesioni muscolari nella regione retto-adduttoria sinistra. In mattinata, invece, Isak Hien si è sottoposto alle consuete visite mediche e il giocatore è ormai a un passo dall’unirsi alle file della Dea, con il Verona che guadagnerà 9 milioni esclusi i bonus.