Salto con gli sci, Oberstdorf 2024: Pinkelnig vince dal trampolino HS137, Sieff ventisettesima

Torna a vincere in Coppa del Mondo di salto con gli sci Eva Pinkelnig, la forte austriaca che è stata capace di raccogliere oggi la decima vittoria in carriera sbaragliando la concorrenza in quel di Oberstdorf, dove si è imposta dal trampolino HS137 della località tedesca facendo segnare 272.1 punti. Messi alle spalle i problemi fisici di inizio stagione, la campionessa del mondo in carica ha superato la canadese Abigail Strate, seconda, nella seconda serie di salto, mentre è terzo gradino del podio a ex-aequo per la norvegese Kvadal e l’austriaca Siefriedsberger.

Venendo alle italiane, in finale sono giunte Annika Sieff e Lara Malsiner, che hanno così chiuso a punti ma nelle retrovie. La trentina ha ottenuto un sedicesimo posto parziale dopo la prima serie di salti, ma il secondo round è stato assai negativo ed è scesa al ventisettesimo posto con 197.7 punti, mentre l’altra azzurra è appena dietro, ventottesima, con 193.1 punti e due salti discreti ma non entusiasmanti.