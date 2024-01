United Cup: Polonia e Australia ai quarti, mercoledì Italia-Francia sarà decisiva

Sarà un match decisivo quello tra Italia e Francia a Sydney nella mattinata italiana di mercoledì 3 gennaio. E’ questo il responso dalla sfida tra Germania e Francia nel gruppo D della United Cup di tennis, che si è chiusa con il trionfo dei transalpini per 2-1, soltanto al doppio decisivo con Garcia e Roger-Vasselin che si sono imposti su Kerber e Zverev. Quest’ultimo aveva aperto con una vittoria nel singolare contro Mannarino, mentre la stessa Garcia aveva poi battuto in rimonta proprio Kerber. A questo punto, è spareggio proprio tra gli azzurri e i francesi per vincere il girone e avanzare ai quarti di finale della competizione mista.

Intanto, sono due le qualificate. L’ultima in ordine cronologico è l’Australia, che nel gruppo C ha battuto gli Usa per 2-1 e ha chiuso in testa il girone in cui per la verità tutte e tre, compresa la Gran Bretagna, erano a quota una vittoria e una sconfitta, tutte al doppio decisivo. Per gli aussie il doppio Ebden/Hunter ha regalato il punto qualificazione contro Pegula e Ram. In precedenza, Alex De Minaur aveva aperto battendo Taylor Fritz, poi però inscalfibile Jessica Pegula contro la Tomljanovic nel secondo singolare.

Nella notte la Polonia aveva staccato il pass con la sua seconda vittoria su due partite giocate. Dopo aver battuto il Brasile, la formazione polacca si è ripetuta contro la Spagna, agguantando il primato nel girone A. Davidovich Fokina aveva aperto battendo in rimonta Hubert Hurkacz, poi però ecco che la fuoriclasse Iga Swiatek ha battuto Sara Sorribes Tormo abbastanza agevolmente, per poi dominare insieme a Hurkacz nel doppio proprio contro i due iberici già affrontati nei singolari. Nel girone B, infine, il Canada ha battuto il Cile, sempre al doppio decisivo. Leylah Fernandez aveva battuto Daniela Seguel e ha vinto anche in coppia con Steven Diez (che era stato sconfitto nel singolare da Nicolas Jarry) contro il duo formato da Seguel e Barrios Vera.