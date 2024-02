Atalanta, De Ketelaere: “Non sono cambiato, pensiamo partita dopo partita”

Charles De Ketelaere, attaccante dell’Atalanta, commenta a DAZN la vittoria contro la Lazio: “Buone sensazioni, sono in buon momento. Stiamo facendo un buon lavoro. Sto cercando di imparare seguendo i consigli del mister ma anche l’anno scorso mi è stato utile. Pensiamo partita dopo partita, provando a vincere per restare in alto. Un De Ketelaere nuovo? Non sono cambiato“.