Basket Serie A1 2023/2024, l’Olimpia vince a Pistoia. Tornano al successo Trento e Sassari

Diciannovesima giornata per la Serie A1 di basket, in attesa del posticipo del lunedì tra Treviso e Virtus Bologna. Con un gran ultimo quarto l’Olimpia Milano riesce a sbancare il parquet del PalaCarrara e battere 72-78 Pistoia. La squadra di Ettore Messina si affida a Shavon Shields, mentre Voigtmann è solido con una doppia doppia e Ricci offre un gran contributo con triple importanti dalla panchina. I padroni di casa possono godere delle ottime prestazioni di Varnado (20), Willis (17) e Moore (16), ma al di fuori di loro tre ottengono poco o nulla dagli altri giocatori impegnati.

Si interrompe la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive tra campionato ed Eurocup per Trento, che tira il 40% da tre in serata e ha la meglio per 90-84 su Varese. Ben sei giocatori in doppia cifra per la formazione trentina, guidata dai 17 di Matt Mooney e dai 15 di Grazulis; l‘Openjobmetis invece paga la cattiva serata al tiro di Niccolò Mannion, che fa 0/8 dall’arco e 3/8 da due e conclude con solamente 8 punti in 25 minuti.

In una sfida tra due squadre che necessitavano di una vittoria per evitare il terzo ko consecutivo alla fine è Sassari ad imporsi per 86-80 sulla Vanoli Cremona grazie ai 24 punti di Charalampopoulos e ai 21 di Brandon Jefferson. Ai lombardi invece non bastano i 16 punti a testa di Pecchia e Lacey. Vittoria di misura per 83-82 per Scafati, che costringe Pesaro al sesto ko consecutivo in campionato. Un Alessandro Gentile deluxe ne segna 22, con i marchigiani che hanno il tiro della vittoria con McDuffie e Visconti nei secondi finali, ma senza riuscire nell’impresa esterna.