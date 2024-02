Serie C 2023/2024: incredibile 4-5 del Pontedera sulla Recanatese, la Lucchese piega la Spal

Gol e spettacolo nel pomeriggio della Serie C 2023/2024. A fare la parte del leone l’incredibile 4-5 maturato allo stadio Nicola Tubaldi con cui il Pontedera ha espugnato il campo della Recanatese al termine di una partita surreale per il suo andamento. A sbloccarla i marchigiani con Carpani, poi si scatena Isaias Omar Delpupo e segna una tripletta tra il 21′ e il 32′, al 29′ c’è anche il gol di Perretta e dunque nel giro di dieci minuti si passa da 1-0 a 1-4. Lo stesso Carpani la riapre sempre nel primo tempo, Raimo segna la rete del 3-4 ma dopo due minuti Ianesi riporta a due le reti di margine per i toscani, quindi all’ora di gioco Ahmetaj trova il quarto gol dei padroni di casa e così l’ultima mezzora è intensa: Ferretti però viene espulso all’80’ e alla Recanatese mancano le forze, il Pontedera e quel punto la difende bene e conquista i tre punti.

Nelle altre sfide del girone B, 2-1 della Lucchese sulla Spal: Dalmonte risponde all’iniziale vantaggio di Gucher, Rizzo Pinna al 75′ segna il gol vittoria. 0-0, invece, tra Arezzo ed Entella. Nel girone A, invece, l’Albinoleffe piega la capolista Mantova: Ali Zoma e Longo creano il solco, Galuppini all’81’ prova a riaprirla ma non basta e così il Padova stasera può portarsi a -4 in caso di vittoria nel posticipo.