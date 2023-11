MotoGp Gp Valencia 2023, Di Giannantonio: “La gara di Lusail è stata bellissima. iamo in un buon momento”

Per Fabio Di Giannantonio la settimana scorsa è stata una settimana da ipotecare e da incorniciare vista la prima vittoria nella classe regina della Moto Gp in quel del Qatar. Il pilota, nella tradizionale conferenza stampa del giovedì, prima del Gp di Valencia, ha parlato in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “La gara di Lusail è stata bellissima, vincere mi ha dato una bella energia, l’avrò rivista 20-25 volte, ho passato un bel po’ di tempo davanti al cellulare a rivedere la gara. Ho pianto tanto al telefono con mio padre, era il suo sogno, il nostro sogno. Quando raggiungi qualcosa di così grande pensi ai momenti del passato con i tuoi genitori quando avevi una piccola moto e poi da un momento all’altro sei in MotoGP, abbiamo festeggiato insieme. Siamo in un buon momento, abbiamo lavorato bene, siamo veloci dovunque. Tanti piloti saranno veloci, si comincia tutti da zero, in tanti avranno la possibilità di vincere qui a Valencia. Sono arrivato a Valencia con un casco e una tuta in più. Stiamo lavorando a qualcosa di bello, ho delle buone possibilità di essere in pista nei test di martedì, e quindi anche nella griglia del Mondiale 2024. Aspettiamo che Marini faccia il suo annuncio del passaggio alla Honda, ma in ogni caso sembra che la Ducati del team Mooney VR46 sia l’unica moto disponibile. È un team fantastico, il lavoro che fanno in Academy dietro le quinte è fantastico, è un’ottima squadra, per me sarebbe un’opportunità fantastica per imparare molto, una bella sfida”.