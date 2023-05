Atalanta, Boga assente contro l’Inter: convocato il classe ’03 Falleni

L’Atalanta si presenterà questa sera a San Siro per il match contro l’Inter con numerose assenze per infortunio. Non ce la fa all’ultimo momento neanche Boga, che non ha superato il provino della rifinitura mattutina a Zingonia e non fa parte della lista dei 20 convocati. Al suo posto, per la prima volta da aggregato alla prima squadra, l’attaccante del 2003 Alessandro Falleni, insieme ai compagni Matteo Colombo (centrocampista) e Lorenzo Bernasconi.